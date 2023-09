Nominering till Stora turismpriset 2023 klart

Nomineringarna till årets Stora turismpris är klara och Aurora safaris är utsedd att representera Norrbotten.

Priset delas ut till en verksamhet som på ett innovativt och hållbart sätt bidragit till att utveckla besöksnäringen.

”10 år med ständig innovation av internationellt gångbara arktiska uppmärksamhetsskapande upplevelser som har gjort företaget relevant för den ansvarsfulla globala nyfikna upptäckaren, de mest namnkunniga turoperatörerna som säljer det arktiska Sverige som dessutom fått med sig hela bygden i en gemensam utvecklingsresa med många vinnare.” Så lyder årets nominering av Aurora safari som är Norrbottens bidrag till den nationella finalen i Stora turismpriset 2023.

Bygger stolthet

– Det är alltid lika fascinerande att ta del av de många innovativa och värdeskapande besöksnäringsentreprenörerna som dels bidrar till den övergripande positiva Sverigebilden, dels bygger massor av lokal stolthet på hemmaplan. Nu håller vi tummarna lite extra för vårt läns nominerade, säger Annika Fredriksson, vd på Swedish Lapland Visitors Board.

Det krävs en by

– We are overwhelmed with gratitude to have been nominated for this award and are honoured to have our work recognized in this way. This accomplishment is not something we did alone, as they say it takes a village, säger finalisten Naila Sher.

Maken Jonas Gejke fyller i:

– Ofantligt kul att bli nominerad. Efter många års hårt arbete, tankar och planer så har vi landat i vår vision, och att bli uppmärksammad på detta vis är som pricken över i:et.

– Tillsammans kan man göra underverk! Med stor tacksamhet till alla fantastiska människor som jobbar med oss och hela området runt Gunnarsbyn för fantastisk support!

Sprida kunskap

Katrien Vanhaverbeke, ordförande för Stiftelsen for kunskapsfrämjande inom turism beskriver hur årets nominerade arbetar målmedvetet med att utveckla sin verksamhet på ett hållbart sätt.

– De har även fokus på att inspirera och sprida kunskap om hållbarhet, både till andra företag och besökare. Det kan handla om allt från klimatförändringar, lokalproducerad mat, biologisk mångfald till hur man utvecklas som arbetsgivare åt de yngre generationerna.

Priset firar 30 år i år och delas ut i samband med konferensen ”Besöksnäring på agendan” den 6 december på Münchenbryggeriet i Stockholm.