Norrbottens TV-pucklag går för vinst

Idag torsdag startar finalen i TV-pucken nere i Gävle. Hockeyspelaren Kim Keskitalo fostrad i Haparanda/Tornios ungdomslag finns med i Norrbottens lag.

– Det ska bli kul, vi har ett bra lag, vi tänker vinna, säger Kim Keskitalo inför kvartsfinalmatchen.

Finalen i TV-pucken inleddes redan under onsdagskvällen. På plats i Gävle och hejar är familjen mamma Jaana, pappa Toni, storasyster Julia och pojkvännen Lucas.

– Det var en fin invigning igår (onsdag) kväll i konsert huset i Gävle. Grabbarna och hela teamet runt är taggade till tänderna. Efter lång förberedelse är det äntligen dax, säger pappa Toni Keskitalo.

Ska bli kul

Första pucken i årets final släpps klockan 10.20 på torsdagen och klockan 12.10 ärr det dags för Norrbotten att presentera sig i ett möte mot Södermanland. Med tre timmar till match får HB ett par ord med den Haparandafostrade högerforwarden:

–Det känns bra, det ska bli kul, lite nervöst men det är bara att njuta.

Under gruppspelet gjorde Kim Keskitalo en fin insats och bidrog till Norrbottens avancemang till finalen med det fem mål och tre assist under fem kvalmatcher.

Tänker vinna

Ett tuffare motstånd än i gruppspelet väntar men Norrbottens plan är att vinna.

– Det kommer gå bra vi har ett bra lag. Vi ska följa gameplan och vara starka, säger Kim Keskitalo som tror att de har goda möjligheter att vinna och ta sig vidare till semi.

Vinner Norrbotten matchen mot Södermanland är de vidare till semifinal på lördag, förlorar de blir det placeringsmatch under fredagen.

Även tjejernas finalmatcher i TV-pucken spelas under helgen. Norrbotten med Pajalaspelaren Elisia Kulju Blanck och Övertorneåspelaren Minja Ylitalo Pieti gick dock inte vidare från gruppspelet.