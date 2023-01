Nu är inventeringen av lodjur igång

Länsstyrelsen i Norrbotten uppmanar allmänheten att rapportera in om de har sett spår eller fångat lodjur på bild, till exempel med viltkamera.

Inventeringen av lodjursstammen görs varje vinter och pågår fram till slutet av februari. Syftet är framför allt att finna familjegrupper av lodjur, det vill säga lodjurshonor med ungar. Men även observationer av ensamma lodjur uppges vara av intresse.

Inventerarna letar i första hand efter spår av lodjur, men inom inventeringen används även viltkameror för att få lodjur på bild.

Länsstyrelsen är även intresserad av att ta del av bilder som tagits under vinter med privata viltkameror.

Fynd av möjliga lodjursspår kan skickas in via den digitala e-tjänsten Skandobs, som också kan laddas ner som app på en smartphone. Skandobs används av allmänheten i hela Skandinavien för att rapportera in till exempel spåravtryck, spillning, bytesdjur eller lyor från olika rovdjur.