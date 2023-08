Polisen ökar nykterhetskontroller

Svensk polis ökar nykterhetskontroller, 400 000 under första halvåret 2023, enligt preliminär statistik. Året innan var siffran 234 500 för samma period.

Under pandemin gjordes markant mindre nykterhetskontroller. Nu ökar kontrollerna igen, men de har fortfarande inte nått samma nivåer som före pandemin. Förra året gjorde polisen sammanlagt 843 700 nykterhetskontroller. Under pandemiåren 2021/22 var siffran ungefär 400 000 kontroller per år, jämfört med 2019 då polisen gjorde 1,3 miljoner nykterhetskontroller. Enligt polisens egen statistik.

Tomas Jonsson, sakkunnig i trafiksäkerhetsfrågor för MHF (Motorförarnas Helnykterhetsförbund), säger i ett pressmeddelande att en hög nivå av kontroller krävs för att öka den upplevda upptäcksrisken.

– Tyvärr finns det ingen rattfyllerist som sätter sig i bilen och tänker att ”hoppas jag inte kör ihjäl någon idag”. Utan man tänker att man inte vill åka fast hos polisen, säger Tomas Jonsson.

För att nå trafiksäkerhetsmålet på 99,9% nykter trafik, behövs 2 miljoner utandningsprov per år enligt Trafikverket. Den siffran har inte polisen kommit upp i sen 2013, då 2,2 miljoner kontroller gjordes.