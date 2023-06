Rekordmånga björnar fälls i årets licensjakt

Länsstyrelsen i Norrbotten har beslutat om en licensjakt på 70 björnar i Norrbottens län. Tillsammans med de som fälldes under vårens skyddsjakter blir det ett sammanlagt uttag på 123 björnar, det hittills högsta uttaget från länets björnstam.

Eftersom björnen är fridlyst och endast får jagast under strikt kontrollerade former är det Länsstyrelsen som beslutar om skyddsjakt på björn i länet. I år kommer sammanlagt 123 björnar få fällas i Norrbotten, det högsta antalet någonsin. jämfört med förra årets skyddsjakt, då 55 björnar fälldes. Förra årets björnjakt gav inte det resultatet man önskade, därför höjs antalet björnar som får fällas under årets licensjakt.

– Fjolårets höjda licensjaktkvot gav inte riktigt den effekt som vi önskat gällande skadorna på rennäringen och behovet av skyddsjakter under våren. Vi bedömer att det finns ett fortsatt behov av att minska eller begränsa björnstammen för att nå toleransnivån på max 10 % förluster för rennäringen till rovdjur, säger Anna Danell Savela, Länsstyrelsen i Norrbotten.

Länsstyrelsen delar in Norrbottens län i fem delområden baserat på björnstammens tillväxt i respektive område. Område fem, där bland annat Haparanda kommun ingår, har fått en tilldelning på tio björnar för höstens jakt.