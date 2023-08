Varnar för bedrägeri genom social manipulation

Polisen varnar och uppmanar allmänheten till vaksamhet efter att en äldre kvinna utsatts för bedrägeri i sitt hem.

Under föregående veckan lurade man in sig i en äldre kvinnas hem i Luleå. Enligt polisens uppgifter har mannen uppgett att kvinnan har en obetald skuld till ett inkassoföretag. Mannen ska ha fått kvinnan ”att slå in lösenordet på sin dator medan han ser på, under förevändning att han ska hjälpa henne att ta bort skulden”, uppger polisen.

Efter att mannen lämnat kvinnans hem misstänks ett uttag ha gjorts från hennes konto. Polisen utreder nu ärendet och en anmälan gällande bedrägeri genom social manipulation har upprättats.

Efter denna händelse varnar polisen för denna typ av bedrägerier. Som privatperson kan man skydda sig genom att inte släppa in okända personer i sitt hem innan man fått ”kontrollera att personerna är de som de utger sig för att vara”.

Vid osäkerhet kan man ringa upp en anhörig som kan hjälpa en. Dessutom uppmanas man att aldrig lämna ut koder eller andra känsliga uppgifter till någon.

Om man misstänker att man blivit utsatt rekommenderar polisen följande steg:

1. Kontakta din bank direkt. Om en transaktion nyss har genomförts kan banken ha möjlighet att stoppa den.

2. Anmäl till polisen.

3. Ta hjälp och stöd av personer i din omgivning. Du kan även kontakta Brottsofferjouren.

4. Avbryt kontakt, även med personer som påstår att de kan hjälpa dig att få tillbaka pengarna.