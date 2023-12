Villapriser fortsatt nedåt

Enligt senaste mätningarna från Svensk Mäklarstatistik har prisutvecklingen på villor sjunkit i Norrbotten med 1,2 procent de senaste året och med 2,4 procent under det senaste kvartalet.

Under de tre senaste månaderna har det sålts 400 villor i Norrbotten, och priset i snitt blev 17.651 kronor per kvadratmeter. Medelpriset var 2.146.000 kronor.

I riket var snittpriset under de tre senaste månaderna 28.973 kronor per kvadratmeter, medan medelpriset var 3.694.000 kronor.

Priserna för bostadsrätter i Norrbotten har gått ner med 3,9 procent under de senaste tolvmånaderna, och med 3,5 procent de senaste tre månaderna.

Under senaste kvartalet såldes totalt 306 bostadsrätter i länet för ett snittpris på 20.709 kronor per kvadratmeter, vilket är halva priset jämfört med sålda bostadsrätter i riket.

Vidare har priserna för fritidshus i Norrbotten gått ned med 8,6 procent under de senaste tolv månaderna. Totalt har 92 fritidshus sålts under året för ett snittpris av 20.230 kronor per kvadratmeter. Medelpriset landade på 1.130.000 kronor.

Prisutvecklingen för fritidshus i riket har inte dykt lika mycket, -6.1 procent de senaste tolv månaderna. Snittpriset blev 33.066 kronor per kvadratmeter, medan medelpriset slutade på 2.157.000 kronor.