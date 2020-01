E4-bron över Kalix älv avstängd

KALIX: Det var under en dykning vid bron under torsdagen som en upptäckt gjordes på ett av brostöden. Påverkan kan ha orsakats av byggarbetena med den nya bron som pågår parallellt vid den befintliga. Bron är avstängd för samtlig trafik.

Trafikverket och entreprenören arbetar nu med att se över åtgärder men just nu finns det inte någon utsatt tid för när bron kan komma att öppna igen och arbetet med den nya bron pausas tills vidare.

Trafiken leds om via trafikplats Åkroken, via väg 721 genom hela Kalix, och utfart via 720 till E4 Björkfors. Omledningsvägen fungerar även för tyngre trafik inom ramarna för BK4.