En tuff fotbollshelg väntar i Tornedalen

I helgen är det upp till bevis för Tornedalen fotbollslag som får bevisa var det står. Ohtana/Pajala FF kämpar på trean och Haparanda FF och Polcirkeln/ Svanstein FF siktar på toppen i fyran där även Parkalompolo IK återfinns. Ohtana/Pajala har också ett lag i femman. Dessutom har Pajala IF det enda damlaget i Tornedalen.

Ohtanajärvi/Pajala FF som ligger näst sist i tabellen har skrapat ihop tre poäng och är i behov av poäng. Laget har en del skador på viktiga spelare som Anders Gramner och Petteri Pellikka och möter i helgen Munksund/Skuthamn SK som ligger i mitten av tabellen. Matchen spelas på Ovevallen i Aapua.

I fyran blickar Haparanda FF och Polcirkeln/Svanstein FF uppåt i tabellen. Pol/Svan som ligger trea möter Hedens IF på Övertorneå IP. Haparanda FF som ligger femma tar emot serieledaren Skogså IF på Gränsvallen. Parkalompolo möter serietvåan Luleå FC borta.

I femman möter Ohtana/Pajala 2 Sunderby SK hemma på Riavallen. I damernas division 3 Norra möter Pajala IF som ligger sjua tabelltrean IFK Luleå 2.