Hedrade kvinnor som bragds om livet

Den 25 november uppmärksammas världen över FN:s Internationella dag för avskaffandet av våld mot kvinnor.

I Haparanda genomförde kvinnojouren Vera traditionsenligt en ljusmanifestation på torget. De tände marschaller som bildade ett hjärta, Emma Medström höll ett kort tal, och den samlade skaran höll en tyst minut.

– Under 2023 har antalet kvinnor i Sverige som dödats av en närstående man ökat kraftigt. Under de första fjorten veckorna har 13 kvinnor mördats, i jämförelse med tio kvinnor under hela 2022, enligt rapport från Brottsförebyggande rådet, Brå, sa Emma Medström, som höll ett kort tal inför en liten skara som samlats till manifestationen.

Detta är 17:e året i rad som jourerna i Norrbotten hedrar kvinnor som dödats under året.