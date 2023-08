Ingen fågelinfluensa i Haparanda

Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) fick nyligen in rapporter om döda fåglar i Haparanda. Efter en analys bekräftar de nu att det inte rörde sig om fågelinfluensa.

För ungefär två veckor sen rapporterade en Haparandabo in till SVA, att han upptäckt ett antal döda skrattmåsar. Rapporten kom också in till kommunen, där Spyridon Xenos, tf förvaltningschef på samhällsbyggnadsförvaltningen, och Kseniia Sergeeva, miljöinspektör, gav sig ut för att samla in fåglarna och skicka dem på analys.

– Vi åkte dit, några stycken plockades upp med all försiktighet, således med handskar och plastpåsar samt i enlighet med instruktionerna vi fick ifrån SVA. Det var en fredag så de döda fåglarna vi plockade upp frysförvarades så att förruttnelseprocessen ej tog fart, berättar Spyridon Xenos.

Samma dag beställdes transportmaterial från SVA. Veckan därpå kunde fåglarna skickas in för obduktion för att fastställa dödsorsak. Igår kom svaret på proverna, där viltpatologen kunde fastställa att aviärt influensavirus, det vill säga fågelinfluensa, inte kunde påvisas.