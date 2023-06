Kontrollerad skogsbrand oroar markägare

PAJALA: Pajala allmänning bränner skog i en ”kontrollerad skogsbrand”, i området Männistöjärvet.

Enligt uppgifter till HB fanns det skogsägare som var oroliga för att branden ska sprida sig i de torra markerna.

En rökpelare har under måndagen varit synlig i området Männistöjärvet, fem kilometer väster om Kaunisjoensuu, utmed Honkavaaravägen. Där är det Pajala allmänning som under kontrollerade former bränner skog.

Vad HB erfar finns det skogsägare i trakten som oroade på grund av den sista tidens torka, oroar sig för att bränderna ska sprida sig till omkringliggande skogsområden.