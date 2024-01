Rejäl köldknäpp greppar tag om Norrbotten

Det bistra vintervädret gör att tågturer ställs in då delar av sträckor både norrut mot Kiruna och söderut ner till Umeå kan få temperaturer under minus 35 grader. Inga ersättningsbussar sätts in när tempen sjunkit så lågt.

Norrtåg meddelar att flera avgångar kan komma att behöva ställas in under veckan och detta beror på att säkerheten på både järnväg och bilväg påverkas kraftigt när temperaturen faller under kritiska nivåer. SMHI varnar för att temperaturen på sträckor kring Boden-Kiruna samt Boden-Jörn kan falla under -40°C de närmaste dagarna.

– Vi har en nära dialog med SMHI och får kontinuerliga rapporter om väderläget. Med säkerheten och framkomligheten i åtanke finns ingen ersättningstrafik att tillgå för de inställda tågen vid dessa låga temperaturer, meddelar Norrtåg.

SMHI:s väderstation i Nikkaluokta visade -41,6° på tisdagen. Med temperaturer kring minus 30 på många håll i Tornedalen har räddningstjänsten ett par uppmaningar.