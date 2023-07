Sämsta laxåret på 20 år

Laxräkningen vid Kattilakoski visar på en betydligt lägre mängd lax i år jämfört med föregående år.

De senaste dagarna har cirka 700 laxar passerat laxräknaren vid Kattilakoski i Övertorneå kommun, vilket är en markant minskning jämfört med drygt 2000 laxar per dag under samma period förra året. Fram till den 28 juni har totalt 9505 laxar räknats i år, jämfört med 23704 laxar under samma tidpunkt 2022 och imponerande 43326 laxar år 2021.

– Det är mindre lax i år än vad det varit de senaste 20 åren. Det går så klart att spekulera kring vad det beror på, men det är ingen som egentligen kan svara på, säger Janne Kortelainen, fiskebevakningen vid Länsstyrelsen

Observatörerna fortsätter att övervaka situationen för att få en bättre förståelse av den aktuella laxpopulationens hälsa och de faktorer som kan påverka dess överlevnad.