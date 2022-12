Tung trafikvecka väntas inför julen

Fredagen den 23 december väntas bli en stor trafikdag inför julafton på lördag.

Enligt försäkringsbolaget If ökar det risken att trafiken koncentreras till veckoslutet.

– Vi vet att många jobbar in i det sista före jul, och det finns en risk att stressen kulminerar på fredagen i år, precis som jultrafiken, säger Johan Granholm, motorexpert på försäkringsbolaget If, i ett pressmeddelande.

If har gjort en sammanställning över de mest olycksdrabbade vägarna i samtliga kommuner i landet mellan 2015-2021. Sammanställningen gäller för hela åren och inte enbart julhelgerna.

I Pajala kommun är de fem mest olycksdrabbade vägarna väg 395, väg 99, väg 392, väg 841 och väg 982/Kirunavägen. I Haparanda är E4, väg 99, väg 725, E4/väg 725 och Storgatan de mest olycksdrabbade vägarna. För Övertorneå är väg 99 den mest olycksdrabbade vägen.

Sett till landet som helhet är det just dagarna före julafton som är de mest riskfyllda på vägarna. Enligt If inträffar det, historiskt sett, relativt få olyckor under själva julafton.

– Vädret och väglaget gör att antalet olyckor varierar från år till år, men över tid ser vi en positiv trend i att trafikolyckorna minskar, säger Johan Granholm.

Några tips inför julresandet som If ger är bland annat att gärna resa tidigare om det går, anpassa hastigheten efter väglag, använda vinterdäck med minst fyra millimeter mönsterdjup samt fylla på med spolarvätska och glykol.