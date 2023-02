SMHI har utfärdat gul varning för kuling i Bottenviken.

Enligt prognosen väntas kulingen pågå från 12-tiden på onsdagen och öka i vindstyrka under torsdagen: sydvästlig vind mellan 14-17 meter per sekund på onsdagen och mellan 18-22 meter per sekund under torsdagen fram till 19-tiden på kvällen.

Kulingen kan ge problem för fritidsbåtar och små yrkesfartyg.