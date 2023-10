Kenttä: ”Tydlighet och struktur ger trygghet”

Per Kenttä delade med sig av sina erfarenheter av trygghetsskapande i hockeylaget Björklöven när han föreläste på trygghetsdag i Haparanda härom veckan.

Sportchef Per Kenttä, fick för fem år sedan uppdraget att göra Björklöven storslaget igen – ta dem till SHL, högsta serien i svensk hockey. Han hade precis gjort detsamma för hockeylaget Oskarshamn.

– När jag kom till Björklöven var det en klubb som var ganska kaotisk, det var en otrygg miljö för spelarna att verka i. Det är stor press att spela hockey på elitnivå. Hockeyn är stor i Umeå och kring 5.000 personer kommer på varje match, sade Per Kenttä vars roll är att bygga lag, anställa spelare och tränare, utforma spelsystem och utveckla laget.

Trygghet A och O

En mycket viktig byggsten för få ett lag att fungera optimalt är enligt honom att spelarna känner sig trygga. Och för att skapa det behövs en struktur och strategi:

– Vi får trygghet i föreningen och som människa om det finns tydlighet, i allt från struktur för hur de ska träna till vad som ska göras och när.

En annan viktig bit är att följa upp och mäta det som är mätbart, både individuellt och för laget och att utbilda spelarna både fysiskt och mentalt.

Veta sin roll

Per Kenttä påtalade också vikten av att alla känner till vilken roll de har att spela och att inte alla är lika, det behövs en eller två mönsterbrytare som kan göra det avgörande målet i viktiga lägen.

– Men mer än en eller två orkar jag inte med, de är dem som försover sig och kommer försent, skojade sportchefen som inte enbart jobbar internt med utbildning och trygghet.

Viktigt arbete

– Björklöven startade Gröngul kompis under 2017. Det är ett sätt att ta sitt ansvar som elitförening i Umeå och ge tillbaka till samhället, sade Per Kenttä.

Gröngul kompis vänder sig till unga mellan 8 och 18 år och är en utbildning för att minska mobbning och utanförskap. Ett arbete som föreningen har prisats för.

– Alla spelare ska gå igenom den utbildningen och lagkaptenerna i dam- och herrlaget är ute och föreläser i skolor. Vi har utbildat över 1 500 personer. Det är viktigt att vi agerar som förebilder. Vad vi gör som förening är ett sätt att ge tillbaks till samhället, sade Per Kenttä.

Björklöven har med hjälp av Gröngul kompis fått ner mobbningen i ungdomslagen från 20 – 30 händelser per år till ett par per år. Läs mer om Haparanda kommuns trygghetsdag i tisdagens tidning.

Förväntningarna på honom är han på god väg att uppfylla. Björklöven har gått från ett lag på nedre halvan i tabellen till ett stabilt topplag, som i tre år varit i final i hockeyallsvenskan. Senaste säsongen föll laget i semifinal mot Djurgården.

Fotnot: Grönt och gult är Björklövens lagfärger.

Fakta: Så här skapar Björklöven trygghet

Byggstenarna för att skapa trygghet i en idrottsförening eller i ett företag är enligt Per Kenttä följande:

• Att det finns struktur, tydlighet, utbildning, delaktighet, tydliga roller och strategi.

• Björklöven har en instruktionsbok som de följer för fysträning och spelsystem.

• I den dagliga verksamheten har tränare och ledare en en viktig roll.

• Alla har ett tydligt gemensamt mål att sträva efter som ger motivation – avancemang till SHL, Svenska hockeyligan.

Källa: Per Kenttä, IF Björklöven