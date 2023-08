Nina Waara: ”På grund av honom är vi här nu”

Kommunen sparar in pengar på till synes alla områden, förutom ett. Haparanda ryttare får årligen ett driftbidrag på 800 000 kronor, ändå gjorde föreningen en vinst på drygt 600 000 kronor under 2021. I arbetet med att ta reda på om alla föreningar behandlas likvärdigt, försvårar kommunen processen.

Föreningen Smådjursstallet fick i år, på oklara grunder, löftet om bidrag till byggnaden av ett nytt stall tillbakadraget. I brevet som garanterade pengarna framgick också att föreningen skulle få ett ökat driftsbidrag till 300 000 kronor, i och med en utökad verksamhet. Den nya kommunstyrelsen valde inte bara att bryta löftet, de sänkte också föreningens dåvarande anläggningsbidrag från 50 000 till 26 000 kronor. Man menade att budgeten inte tillät mer, och att besparingar måste göras var helst det går.

Dessa besparingar verkar inte påverka föreningen Haparanda ryttare. Föreningen har ett avtal med kommunen som säkrar dem ett driftsbidrag på 800 000 kronor per år. Värt att nämna är att ryttarföreningen har en god ekonomi. Vid årsskiftet hade man omsättningstillgångar till ett värde av en knapp miljon, och en kassa på 655 010 kronor.

Året 2021 gjorde Haparanda ryttare en vinst på 615 364 kronor. Det året gick alltså majoriteten av kommunens bidrag, för drift av verksamheten, direkt ner i ryttarföreningens kassa. När andra områden lider av nedskärningar och budgetunderskott, beräknar ryttarföreningen med ett positivt resultat på 181 100 kronor för året 2023.

Ordförande i Haparanda ryttare till ersättare i kommunstyrelsen

Ett flertal tjänstemän och folkvalda inom kommunen är aktiva i Haparanda ryttare. Det finns också personliga band till styrelseledamöter i ryttarföreningen. Mest tydlig är ledamot i Kultur- och fritidsutskottet och ersättare i kommunstyrelsen, Lisa Nilsson (C). Tidigare ordförande i Haparanda ryttare, och nu ledamot i utskottet som sköter just föreningsfrågor. Hon menar att det inte finns en intressekonflikt, och att driftsavtalet är tydligt reglerat.

– Jag avsa mig positionen hos Haparanda ryttare när jag fick det här uppdraget för att undvika konflikt, en av mina största styrkor är att jag är väldigt saklig. Och tittar man på det här avtalet som finns mellan kommunen och Haparanda ryttare för driften av verksamheten så är det tydligt reglerat på vilken nivå det ska ligga. Samma mall används också av andra kommuner, där känner jag mig väldigt trygg att det gått rätt till, säger Lisa Nilsson.

”Många politiker har sina barn på ridskolan”

– Sen kan jag förstå att det kan uppfattas som att det skulle finnas en intressekonflikt, men det är många politiker som har sina barn på ridskolan. Som är mer aktiva än jag till och med, fortsätter Lisa Nillson.

Nina Waara (S), kommunstyrelsens ordförande, säger att den här typen av kopplingar till ryttarföreningen inte påverkar beslutsfattandet. Att det snarare är under föregående styre det har funnits någon typ av jävsituation.

– Vi försöker nu jobba för att vi ska få en bättre likvärdig hantering av alla föreningar. Så var det inte förra mandatperioden. Jag har inte velat slänga kritik på förra kommunstyrelsens ordförande men det är faktiskt hans ansvar det här. Han har inte berett det här ärendet, han har lovat höbidrag och han har lovat höjt verksamhetsbidrag. Det är inte heller rätt, det kan inte vara så att man ska vara kompis med kommunalrådet för att man ska få mer pengar. Den här frågan ska landa i Sven Tornbergs knä, inte i mitt knä. På grund av honom är vi här nu och jag försöker reda ut det här på bästa sätt, säger Nina Waara.

Kommunen försvårar medborgarinsynen

När Haparandabladet hör av sig till kommunen för att få ta del av beslut som tagits gällande Haparanda ryttares verksamhet eller bidrag, får vi till svar att det inte finns. Tydligen sker mycket av den dialogen via mail istället. När Haparandabladet begär att få ta del av dessa mail, blir svaret att det kommer kosta drygt 12 000 kronor. Svaret blir också att alla mail äldre än sex månader raderas. Något som verkar gå emot kommunens egen dokumenthanteringsplan för den här typen av korrespondens.

Att kommunen väljer att försvåra insynen väcker onekligen frågor. I kontakten med en jurist i frågan, sammanfattar han situationen:

“Många intressanta frågor – och en kommun som (det är mitt intryck av tidigare kontakter med Haparandabladet) gör sitt bästa för att utestänga medborgare och medier från insyn.”

Det är inte otroligt att mycket av konflikterna som uppstått faktiskt grundar sig i en bristande kommunikation vid styrelsebytet. Att det inte finns en aktiv vilja att motarbeta Smådjursstallet. Att kommunen då väljer att försvåra eftersökningsarbetet blir synnerligen obegripligt.