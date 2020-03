Pajala marknad hotad av corona

PAJALA: Pajala marknad som har anor från 1700-talet hålls alltid den andra helgen efter midsommar. Men i år är det inte alls sagt att den på grund av det hotande virusläget i landet, och i Tornedalen, kan anordnas.– Vi har naturligtvis fått frågor från företagare, knallar och ortsbor om hur det blir. Jag kan bara säga att vi jobbar utifrån de lagar och förordningar som finns, säger Ingela Ylinenpää.

Inlett processen

Pajala turism och evenemang har inlett processen med att skicka in ansökningar om erforderliga tillstånd till polismyndigheten. Samtidigt uppger Ingela Ylinenpää att man har att förhålla sig att myndigheterna inte tillåter mer än 500 personer att samlas och att mellan 40.000 – 50.000 personer varje år besöker marknaden.

– Polismyndigheten vill ha in ansökningarna senast i början av maj för att hinna med att ta beslut efter det läge som gäller då. Vi har kontaktat dem men de kan heller inte ge några förhandsbesked. Våra ansökningar är klara men de kan inte processas innan restriktionerna har hävts.

Svåra beslut

Även knallarna har svåra beslut att ta. Vanligtvis kör de Norrlandsturen, en knalle åker inte bara upp till en marknad utan de kör hela turen med marknader på de olika norrlandsorterna.

– Mycket står och faller med virusläget då besluten ska tas. Men alla ska ta sitt ansvar. Vi har i kommunen en pandemigrupp som jobbar på fantastiskt och vi för samråd med dem. Om restriktionerna släpps kommer inte kommunledningen att utgöra någon flaskhals. Flaskhalsen kommer i så fall att vara statlig, säger Ingela Ylinenpää.

Inte förstår

Pajala turism och evenemang har lagt ut information på sociala medier om det nuvarande läget. Men enligt Ingela Ylinenpää finns det fortfarande folk som inte förstår att man har lagar att följa efter.

– Skulle det inte bli någon marknad i år ger vi inte upp för det. I så fall har vi otroligt gott om tid att ordna med en extra ordinär marknad under nästa år. Man kan inte oroa sig över det man inte kan påverka. Vi har gjort det vi kunnat och känner oss trygga med det. Beslutet är inte upp till oss längre. Vi är vana att lösa alla problem – de är bara utmaningar, säger Ingela Ylinenpää.

Av Hasse Stenudd | Publicerad 27 mars 2020