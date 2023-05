Canossavandringen har börjat för kommunledningen i Pajala

Till slut har sanningen hunnit i kapp verkligheten för Pajala kommuns politiska ledning. Canossavandringen* har börjat. Nu medger kommunalrådet i media att läget är allvarligt med underskott på 20–30 miljoner. Verkligheten är sannolikt ännu mer bister. Hur mycket ”budgetsorg” är dolt i andra verksamheter där inget är presenterat – i alla fall inte öppet som oppositionen kunnat ta del av.

• I skrivande stund den 15 maj har kommunledningen ännu inte kunnat presentera en prognos för kommunen. Mycket märkligt! Tror ledningen att låtgåsystemet löser det ekonomiska moraset genom att låta “tiden läka alla sår”.

• Under de senaste åren har ledningen stoltserat över sin goda ekonomi. Återbetalda försäkringspengar, överkompenserade flyktingpengar, mycket väl tilltagna pandemipengar samt ett kraftigt ökat statsbidrag av den socialdemokratiska regeringen har plöjts in i ekonomin. 70–80 miljoner har totalt kommit in den vägen. De har förbrukats utan egentlig strategi.

• Nödvändiga anpassningar för att klara kommunens åtaganden över tiden har lagts åt sidan. Åtgärder för kommunens personal lyser med sin frånvaro, medarbetare lämnar sina anställningar i parti och minut. Var finns attraktiviteten när bland annat i stort sett samtliga chefstjänster är utannonserade med mycket klent resultat. Verkligheten är beklämmande när konsulter måste anlitas på snart sagt alla områden.

• Kommunalrådet och utskottsordföranden urskuldar sig med att de inte känt till verkligheten. Det är deras skyldighet att känna till verkligheten. Antingen låter de låtgåsystemet florera i sin fulländning eller så fattar de inte allvaret för kommunens befolkning och det ansvar som de själva tagit på sig.

• Kommunalrådet återger i media att vi har resultatutjämningsfonden att ta till vid en akut situation. Det är som en “kiss i byxan”, dessa 23 miljoner räcker inte ens för 2023. Vad göra 2024, 2025, 2026? Underskottet accelererar om inte nödvändiga anpassningar görs.

Sammantaget, kommunledningen har en bister verklighet att möta med nödvändiga åtgärder för att skapa en attraktiv kommun i verkligheten, boosta (ge näring) åt de anställda för deras uppdrag och därigenom undvika ett ännu större moras än det som är för handen idag.

Pajala kommun med över femhundra nya arbetstillfällen, bland annat hos Kaunis Iron, är värd ett bättre öde.

• Botgörarvandring, som tysk-romerska kejsaren Henrik VI gjorde barfota till påven Gregorius VII i borgen Castello di Canossa år 1077.

Bengt Niska Fr S