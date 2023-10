HB Ledare: Varför är det så viktigt att neka insyn?

HB LEDARE: Vi lägger våra liv i kommunens händer. Då måste vi veta vad de gör.

Det brukar ibland hävdas att den kommunala byråkratin vuxit onödigt mycket och att ”det på tidigare kanslichefens tid” räckte med en chef och några sekreterare för att sköta kommunen. Den som hävdar detta måste inse att kommunernas uppdrag har vuxit och att många uppgifter kräver betydligt större arbetsinsatser än tidigare.

När vi föds sker det i regionernas regi (tidigare landstingen) men ganska snart är det dags för förskola och skolgång som sköts eller åtminstone bekostas av kommunen. Även högre studier bedrivs under kommunens paraply, exempelvis i högskoleförbund. Fritiden möjliggörs av kommunala anläggningar.

Sedan följer vuxenlivet och nog vore det krångligt om inte vatten, avlopp och sophämtning fungerade. Det tas om hand av kommunen, inkluderat att hålla kommunens vägar i skick. Upphandlade entreprenörer finns förstås, men ansvaret är kommunens. Ska något byggas, är det kommunen som bestämmer och framåt äldre ålderns höst hamnar man troligen i kommunens omsorg.

Kommunen följer oss från vaggan till graven och tar drygt en femtedel av våra inkomster i skatt under vår livstid.

* * *

VAD SOM sker och beslutas av kommunerna är alltså avgörande får våra liv och ingripande i vår vardag. Därmed måste det finnas insyn så att kloka beslut tas och resurser används på bästa sätt. Insynen är en hörnsten i vår demokrati och viktig för att förhindra korruption. Sverige ligger i världsklass när det gäller låg frekvens av korruption. Det kan vi framförallt tacka insynen för. Den är grundlagsskyddad.

* * *

MEN INSYN är jobbigt, särskilt i Haparanda kommun som odlar en kultur av ”hemliga klubben”. Kommunen företrädare talar vackert om transparens men nekar samtidigt insyn. Jag har till och med fått mejl med krav om förhandsgranskning och att kommunen ska godkänna artiklar i HB. När vi ifrågasatt det fullständigt lagvidriga censurkravet har det kommit ”förtydliganden”.

Hemliga klubbar-kulturen är skadligt för kommunens utveckling och framtid. Det föröder förtroendet för beslutsfattandet, om beslutsunderlagen hålls i det fördolda. Jag har tidigare skrivit ledarspalter om luftslottet kring Barents Center som fick Ikea-effekten att rinna ut i sanden. Det gav Haparanda drygt tio år av stagnation, då all mörkläggning och ovisshet kring projektet från kommunens sida stoppade investeringar och utveckling i handel och näringsliv.

* * *

GENOM åren har HB ofta hamnat på kollisionskurs med kommuners företrädare om vad allmänheten har insyn i och vad som är sekretessbelagt.

Grundlagen är tydlig: Offentlighet är huvudregeln. Det gäller nästan jämt.

Dock finns undantag i den ständigt expanderande sekretesslagen som kommunala företrädare tar som världens största viktigheter. Det slingras och förhalas för att kringgå insynen.

Varför?

Senast hamnade vi på kollisionskurs vad gäller den granskning av värmeverkets affärer som beställts av kommunen. Den vill kommunen inte lämna ut och det har till och med uppfunnits egna juridiska termer för att fördröja utlämningen. Utöver det nyttjas lagtexten på ett sätt som gör att granskningen inte längre kan beskrivas som oberoende.

Det är obstruktion mot allmänhetens insyn.

Vad är det som är så farligt med att lämna ut rapporten?

Vad är det som kan skada med insyn?

Varför är våra kommunala företrädare så rädda för allmänhetens insyn?

Varför förhalas utlämningen av rapporten?

HB:s insändarsidor står öppna för svar.